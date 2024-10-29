رئيس بلدية رميش: هناك نحو 6000 شخص بالبلدة حاليًا ونحو 280 عائلة نزحت إلى بيروت

كشف رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، أنّ "هناك نحو 6000 شخص في رميش حاليًّا، وهم ما زالوا صامدين"، موضحًا أنّ "هناك تقريبًا 1150 عائلة أي قرابة 5200 شخص وهم من أبناء رميش. كما لدينا 175 عائلة وهم ضيوف في رميش، ويترواح عددهم بين 700 و800 شخص".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، "أنّنا موجودون إلى جانب الضّيوف وإلى جانب أهالي بلدة رميش"، ولافتًا إلى أنّ "نحو 280 عائلة نزحت من رميش إلى بيروت".