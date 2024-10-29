بوشكيان: لاستخدام المواد الأولية والمنتجات الغذائية الوطنية بمشتريات الـ"WFP" للمهجرين

استضاف وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​ في وزارة الصّناعة، بناءً على طلبه واقتراحه، اجتماعًا ضمّ ممثّل ومدير "برنامج الأغذية العالمي" (WFP) في لبنان ماثيو هولينغوورث، رئيس قسم المشتريات في البرنامج ناصيف خصاير، نائب رئيس جمعيّة الصّناعيّين اللّبنانيّين جورج نصراوي، رئيس نقابة أصحاب الصّناعات الغذائيّة منير البساط، ونائب الرّئيس رامز أبي نادر، في حضور المديرة العامّة للوزارة شانتال عقل؛ وعضوَي النّقابة بيتر كلاسي ومازن سنو.

وعرض بوشكيان على وفد المنظّمة الدّوليّة "ضرورة استخدام المواد الأوّليّة والمنتجات الغذائيّة المصنوعة في لبنان، في مشترياتهم المخصّصة للمهجّرين قسرًا في المراكز والمدارس والبيوت الّتي استضافتهم".

وأشار المكتب الإعلامي للوزير، إلى أنّ "الفكرة لاقت تجاوبًا من الصّناعيّين، الّذين أبدوا الاستعداد على التّجاوب والتّنفيذ، مؤكّدين على قدرات الصّناعة اللّبنانيّة على التّلبية بالسّرعة والجودة وبأفضل الشّروط"، لافتًا إلى أنّهم "توافقوا على وضع الاقتراح وآليّة التّنفيذ للمتابعة بداية الأسبوع المقبل".