الأبيض زار مستشفى أوتيل ديو: وزارة الصحة تسعى لتوزيع الحالات بشكل متوازن لتفادي الضغط على مستشفى معين

وزير الصحة في مستشفى أوتيل ديو في زيارة تفقدية تضامنية

قام وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بجولة تفقدية لمستشفى أوتيل ديو، تعبيرًا عن "تضامن وزارة الصحة مع المستشفيات في هذه الظروف الصعبة، حين كان في استقباله المدير العام لشبكة مستشفيات جامعة القديس يوسف – مستشفى أوتيل ديو نسيب نصر، وعميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف البروفيسور إيلي نمر، وعدد من المدراء والمسؤولين وممثلين عن الفرق الطبية والتمريضية.

وشكر نسيب نصر وزارة الصحة على "جهودها المبذولة في الوضع القائم"، مشيراً الى أن "مستشفى أوتيل ديو يقدم كل ما بوسعه من خدمات وتعاون لأهلنا اللبنانيين خصوصًا النازحين من الجنوب والضاحية والبقاع. ولفت أن دعم وتعاون الوزارة في مثل هذه الحالات أمر ضروري لضمان توفير أفضل رعاية ممكنة".

بدوره، لفت أبيض الى أن "الوضع الحالي للنازحين شديد الصعوبة، حيث يسعى العدو لإحداث بلبلة وضغوطات من خلال تهجيرهم، مما يؤثر سلبًا على القطاع الصحي من حيث زيادة عدد الجرحى في مناطق محددة".

وأوضح أن "وزارة الصحة تتابع جميع المعطيات في المستشفيات وتسعى لتوزيع الحالات بشكل متوازن لتفادي الضغط على مستشفى معين". كما أشار إلى التعاون المستمر مع مختلف الجهات، بما في ذلك الصليب الأحمر، لتقديم الدعم في هذا السياق.

وأعلن عن "إنشاء آلية لتغطية مصابي الحرب"، مشيرًا إلى "العمل على توفير الرعاية للنازحين في قسم الطوارئ، حيث تم اختيار حوالي خمسين مستشفى لهذا الشأن"، مشدداً على "ضرورة إدراج بعض المستشفيات الجامعية ضمن هذه البرامج، حيث تساهم هذه الشراكة في تعزيز الرسالة الأساسية للمستشفيات الجامعية. وفيما يخص المساعدات، أوضح الوزير أبيض أن الوزارة توزع جميع المستلزمات التي تصلها رغم الكميّة المحدودة التي وصلت حتّى الآن".

ودعا الأبيض الجميع إلى "تكثيف الجهود للتغلب على هذه التحديات وضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية".