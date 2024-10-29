لبكي: هناك أكثر من 70 ألف نازح وصل إلى عكار ونطلب من الدولة الاستعجال بتسليمنا المساعدات وبكميّات

اشار محافظ عكار عماد لبكي الى ان هناك أكثر من 70 ألف نازح وصل إلى عكار وهناك تقصير كبير ونُحاول "إنّو نرغلج الأمور شوي"، ونطلب من الدولة الاستعجال بتسليمنا المساعدات وبكميّات لنتمكّن من تغطية الحاجات.

ولفت لبكي في حديث لـ "mtv"، الى انه منذ أكثر من 10 أيّام تجدّدت الحرائق في الجرود وهذا الأمر أثّر على النازحين في مراكز الإيواء، لأنّ الدفاع المدني حوّل توزيع المياه من المراكز إلى خزاناته لإطفاء الحرائق.