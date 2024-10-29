فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة": الموقف الوطني بمجمله بما فيه موقف الحكومة يستند لما تحققه المقاومة في الميدان

أشار النائب علي فياض في كلمة له باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" من مجلس النواب، الى ان "الموقف الوطني بمجمله بما فيه موقف الحكومة يستند لما تحققه المقاومة في الميدان".

وأكد فياض أن "المقاومة لا تزال تُمسك تماماً بزمام قدرتها على مواجهة العدوان الاسرائيلي والمناطق التي توغّل فيها العدو فرضت عليه المقاومة الانسحاب من بعضها"، معتبرا ان "العدو يسعى إلى تحويل المنطقة الحدوديّة إلى منطقة محروقة ولكن على المستوى العسكري لم يتمكّن من التموضع بشكل نهائي".

وشدد فياض على ان "وضع النازحين لا يُحسدون عليه وهم لم يتلمّسوا أيّ مساعدات تُذكر من الحكومة ونحن اليوم على أبواب الشتاء".