أشار النائب علي فياض في كلمة له باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" من مجلس النواب، الى ان "الموقف الوطني بمجمله بما فيه موقف الحكومة يستند لما تحققه المقاومة في الميدان".
وأكد فياض أن "المقاومة لا تزال تُمسك تماماً بزمام قدرتها على مواجهة العدوان الاسرائيلي والمناطق التي توغّل فيها العدو فرضت عليه المقاومة الانسحاب من بعضها"، معتبرا ان "العدو يسعى إلى تحويل المنطقة الحدوديّة إلى منطقة محروقة ولكن على المستوى العسكري لم يتمكّن من التموضع بشكل نهائي".
وشدد فياض على ان "وضع النازحين لا يُحسدون عليه وهم لم يتلمّسوا أيّ مساعدات تُذكر من الحكومة ونحن اليوم على أبواب الشتاء".
كانت هذه تفاصيل خبر فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة": الموقف الوطني بمجمله بما فيه موقف الحكومة يستند لما تحققه المقاومة في الميدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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