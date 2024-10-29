محافظ بيروت: بعض الأخوة النازحين احتلّوا أملاكًا خاصة وهذا الأمر قد يؤدي إلى إشكالات

أشار محافظ بيروت مروان عبود، في حديث تلفزيوني الى ان "بعض الأخوة النازحين احتلّوا أملاكًا خاصة ومنها مدارس خاصة في بيروت وهذا الأمر قد يؤدي إلى إشكالات ويجب إيجاد مراكز إيواء بديلة".
وكشف عبود أن "أعداد النازحين في شوارع بيروت ارتفعت بالأمس والبعض يطلب مبالغ مالية مقابل إخلائه الأملاك الخاصة التي احتلّها وبعد تجهيز مراكز إيواء سنلجأ إلى القانون لإخراجهم".
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