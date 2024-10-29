وزارة الداخلية الإسبانية تلغي شراء ذخيرة للشرطة من شركة إسرائيلية

اعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، لتضاف صفقات الشراء إلى تعهد إسبانيا سابقا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل.

واوضحت الوزارة الاسبانية في بيان، بان "الحكومة الإسبانية لا تزال على تعهدها بعدم بيع أسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع المسلح في أراضي غزة، ورغم أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بشراء ذخيرة، فإن وزارة الداخلية بدأت في الإجراءات الإدارية لإلغاء عملية الشراء". وأضافت أنه سيتم استبعاد الشركات الإسرائيلية من أي مناقصات لم يتم البت فيها بعد.

ولفتت الى إنه تم طرع المناقصة على التعاقد في فبراير شباط، وتمت ترسيته في 21 أكتوبر تشرين الأول، مع منح شركة إسرائيلية اثنتين من أصل ثلاث حصص.

وكانت إذاعة "كادينا سير" قد أفادت في وقت سابق بأن قوات الحرس المدني التابعة للشرطة الإسبانية اتفقت على شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملم مقابل ستة ملايين يورو (6.48 مليون دولار) من شركة "غارديان" المحدودة الإسرائيلية.

وسبق وأن اعلنت إسبانيا في تشرين الأول 2023 إنها ستوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل عندما بدأت حرب إسرائيل في غزة التي تقول إنها تستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في القطاع.