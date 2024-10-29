الحكومة الفلسطينية: لتحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها لحظر عمل "الأونروا"

أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني، عن إدانته "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرع حظر عمل "​الأونروا​"، مشدّدًا على أنّها "جريمة بحقّ المنظومة الدّوليّة بأسرها". وحذّر المجتمع الدولي من "خطورة مخطّطات الاحتلال في استهداف "الأونروا"، وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيّين"، داعيًا إلى "تحرّك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التّراجع عن خطواتها غير القانونيّة، الّتي ستُعمّق معاناة أبناء شعبنا في المخيّمات ومختلف أماكن النّزوح".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قد افتتح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة، بـ"الترحّم على أرواح شهداء شعبنا في ظلّ استمرار جرائم الاحتلال، خصوصًا استمرار جريمة الإبادة في شمال قطاع غزّة، ومنها مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم"، مؤكّدًا "استمرار التّحرّك الدّولي لوقف عدوان الاحتلال، والضّغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع".