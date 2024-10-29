برنامج الغذاء العالمي: نحذر من تحول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة قريبا إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل

أعلن برنامج الغذاء العالمي، أننا "نحذر من تحول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة قريبا إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل".

وكانت قد اعلنت وزارة الصحة بغزة، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,061 قتيلا و101,223 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023".

واشارت في بيان، الى أنها "أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 41 شهيدا نقلوا إلى المستشفيات"، لافتة الى أن "العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 101223 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".