الرئيس الروسي: اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية هو الملاذ الأخير لضمان أمن البلاد. ولفت بوتين في تصريح له، الى اننا لن ننجذب إلى سباق التسلح وسنواصل تحسين قوات الردع الاستراتيجية لدينا ونمتلك الموارد اللازمة لذلك.

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