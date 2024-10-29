بن زايد التقى شويغو: حرص متبادل على تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "رئيس الدّولة محمد بن زايد آل نهيان التقى سكرتير مجلس الأمن في روسيا سيرغي شويغو، في قصر الشّاطئ في أبوظبي، وبحثا بمواصلة تعزيز علاقات التّعاون والعمل المشترك بين البلدين، في ظلّ الزّيارة الرّسميّة الّتي قام بها بن زايد مؤخّرًا إلى روسيا".

وأشارت إلى أنّ "شويغو نقل تحيّات الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، وتمنّياته للعلاقات الإماراتيّة- الرّوسيّة مزيدًا من التّطوّر خلال المرحلة المقبلة، فيما حمّله بن زايد تحيّاته وتمنّياته إلى بوتين، مؤكّدًا الحرص المتبادل على تنمية علاقات الشّراكة الاستراتيجيّة الّتي تجمع البلدين على مختلف المستويات".

وأوضحت الوكالة أنّهما "تبادلا وجهات النّظر بشأن عدد من القضايا والملفّات الإقليميّة والدّوليّة، محل الاهتمام المشترك".