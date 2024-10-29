وزير الدفاع الاسرائيلي عن تعيين نعيم قاسم: تعيين مؤقت وليس لفترة طويلة

اشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت تعليقا على تعيين الشيخ نعيم قاسم امينا عانا لحزب الله خلفا للسيد حسن نصرالله، الى انه "تعيين مؤقت، وليس لفترة طويلة"، في اشارة الى وضغه هدفا على لائحة الاغتيالات الاسرائيلية.

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