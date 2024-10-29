"حماس": المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبان بتقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها

أعربت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، عن رفضها وإدانتها "لتصويت كنيست العدو الصّهيوني على مشروع قانون لحظر عمل "وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا)، في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "مشروع القانون يُعتبر جزءًا من حرب الصّهاينة وعدوانهم على شعبنا، لتصفية قضيّتنا الوطنيّة، وحقّ اللّاجئين الفلسطينيّين في العودة إلى ديارهم الّتي هُجِّروا منها قسرًا، على يد العصابات الصّهيونيّة".
وشدّدت "حماس" على أنّ "المجتمع الدولي والأمم المتّحدة مطالبان باتخاذ مواقف حازمة ضدّ هذا الكيان الصّهيوني المارق، الّذي يتحدّى الإرادة الدّوليّة والهيئات الأمميّة، وتقديم الدّعم للأونروا بما يضمن استمرار عملها في إغاثة أبناء شعبنا، وخصوصًا في ظلّ الإبادة الصّهيونيّة الحاليّة في قطاع غزة".
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