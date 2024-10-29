الدفاع النمساوية: إصابة 8 جنود نمساويين من اليونيفيل في هجوم صاروخي على الناقورة ولا إصابات خطيرة

اعلنت وزارة الدفاع النمساوية في بيان، عن إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل في هجوم صاروخي على الناقورة، واوضحت بان لا إصابات خطيرة.

ولفتت وزارة الدفاع النمساوية الى ان مصدر الهجوم ليس واضحا في الوقت الراهن، واردفت "نندد بالهجوم بشدة، ومن غير المقبول تعريض قوات الأمم المتحدة للخطر".