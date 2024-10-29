اعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم إن الخطوط الجوية الإيطالية ستستأنف الرحلات بين إيطاليا وليبيا اعتبارا من العام المقبل.
وأضافت ميلوني في منتدى الأعمال الإيطالي الليبي بطرابلس، "أنا فخورة بالإعلان اليوم عن عودة الخطوط الجوية الإيطالية لربط بلدينا اعتبارا من يناير 2025".
كانت هذه تفاصيل خبر ميلوني: الخطوط الجوية الإيطالية تعتزم استئناف الرحلات مع ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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