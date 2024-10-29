ميلوني: الخطوط الجوية الإيطالية تعتزم استئناف الرحلات مع ليبيا

اعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم إن الخطوط الجوية الإيطالية ستستأنف الرحلات بين إيطاليا وليبيا اعتبارا من العام المقبل.

وأضافت ميلوني في منتدى الأعمال الإيطالي الليبي بطرابلس، "أنا فخورة بالإعلان اليوم عن عودة الخطوط الجوية الإيطالية لربط بلدينا اعتبارا من يناير 2025".