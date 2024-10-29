الخارجية الفلسطينية: لحشد أوسع جبهة دوليّة وأمميّة إجبار على التراجع عن قرار حظر عمل "الأونروا

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيّة، بـ"مواقف الدّول الّتي أكّدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل "الأونروا"، مطالبةً الدّول كافّة بـ"إصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار، باعتباره عدوانًا على الشّعب الفلسطيني واللّاجئين الفلسطينيّين خاصّةً، وعلى الأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة، والتّحرّك العاجل لتحويل الرّفض الدّولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسّسات الأمميّة؛ وإجبار دولة الاحتلال على التّراجع عن هذا التّشريع وعدم تنفيذه".

وأوضحت في بيان، أنّ "لهذا الغرض، طلبت وزارة الخارجيّة من سفارات وبعثات دولة فلسطين، بسرعة التّحرّك تجاه وزارات الخارجيّة ومراكز صنع القرار والرّأي العام في الدّول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دوليّة وأمميّة ضاغطة لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالشّراكة مع الدّول الشّقيقة والصّديقة في العالمَين العربي والإسلامي".