طائرة باكستانية محملة بنحو 17 طنًا من المساعدات الإغاثية والطبية وصلت إلى لبنان

وصلت إلى مطار بيروت الدولي، طائرة باكستانيّة على متنها نحو 17 طنًّا من المساعدات الإغاثيّة والطّبيّة إلى لبنان. وقد استقبلها على أرض المطار سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهري.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الطّائرة هي الثّانية الّتي ترسلها باكستان إلى لبنان هذا الأسبوع.