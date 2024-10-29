وصلت إلى مطار بيروت الدولي، طائرة باكستانيّة على متنها نحو 17 طنًّا من المساعدات الإغاثيّة والطّبيّة إلى لبنان. وقد استقبلها على أرض المطار سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهري.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الطّائرة هي الثّانية الّتي ترسلها باكستان إلى لبنان هذا الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة باكستانية محملة بنحو 17 طنًا من المساعدات الإغاثية والطبية وصلت إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.