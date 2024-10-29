"حزب الله": استهدفنا تجمعين لجنود العدو الاسرائيلي في جنوب وجنوب شرق بلدة الخيام

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 29-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية". ‏

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية." ‏