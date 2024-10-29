مستشفى "أوتيل ديو": عيادة متنقلة تجول في المناطق وتقدم الرعاية الصحية الأولية مجانًا

أعلنت إدارة مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" الجامعي، أنّ "في هذه المرحلة الصّعبة، تقوم عيادة متنقّلة من المستشفى تتألّف من أطبّاء، مقيمين، متدرّبين وممرّضين، بالتجوّل في عدة مناطق في لبنان".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المبادرة تهدف، بالشّراكة مع جمعيّات محليّة، إلى تقديم الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة مجّانًا لكلّ من يرغب"، مشدّدةً على أنّ "معًا، نتغلّب على الصّعوبات في هذه الأوقات العصيبة". وأشارت إلى أنّ "على الجمعيّات والمؤسّسات الرّاغبة بالحصول على هذه الخدمة، التّواصل على الرقم التالي: 01/604000 مقسّم 7799".