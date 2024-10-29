وفد من الوطني الحر زار مولوي وبحثَ معه وضع النزوح الناتج عن الحرب ومخاطر الإحتكاكات

زارَ وفدٌ من التيار الوطني الحر ضم نائبي رئيس التيار مارتين نجم كتيلي وربيع عواد، والنواب نقولا الصحناوي وسامر التوم وشربل مارون، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، وبحثَ معه وضع النزوح الناتج عن الحرب ومخاطر الإحتكاكات.

وسلم وفد "التيار" الوزير المولوي كتاباً من رئيس التيار النائب جبران باسيل حول تفعيل دور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن ومنع الإشكالات والفوضى التي يمكن تؤدي إلى فتنة. وشدد الوفد على دور الدولة في المعالجة ودرء أي مخاطر محتملة.