أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 قبل ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية".
في حين كشف أنه "قصف عند الساعة 12:05 من ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مستعمرة كريات شمونة واستهدفنا قاعدة بيت هلل وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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