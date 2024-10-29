"حزب الله": استهداف ‏تجمعَين لجنود العدو في موقعَي جل العلام ورأس الناقورة البحري

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:15 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء 2024-10-29، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضًا عند السّاعة 02:10 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري، بصلية صاروخيّة".
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