"حزب الله": استهداف ‏تجمعَين لجنود العدو في موقعَي جل العلام ورأس الناقورة البحري

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 01:15 من بعد ظهر اليوم الثّلثاء 2024-10-29، ‏تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل العلام بصلية صاروخيّة".‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا أيضًا عند السّاعة 02:10 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة البحري، بصلية صاروخيّة".