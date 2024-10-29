زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات لواء "كرملي" (2) تواصل النّشاط الميداني المركّز في ​جنوب لبنان​، تحت قيادة الفرقة 146، وتمّ خلال نشاط القوّات، كشف وتدمير مقرّ قيادة تحت أرضي لـ"​حزب الله​". وادّعى في تصريح، أنّ "المقر يشمل بنى تحتيّة تحت الأرض تصل إلى عمق نحو 8 أمتار. كما تمّ كشف وتدمير بنية تحتيّة تحت الأرض تحتوي على حقل من العبوات النّاسفة، احتوت على نصف طن من المتفجّرات"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ حفر هذه البنية من قِبل "حزب الله" قبل عدّة سنوات، وقد تمّ تدمير البنية والمتفجّرات".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم تدمير مركز قيادة لـ"حزب الله" وحقل عبوات ناسفة تحت الأرض بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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