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قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل

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أصدرت وزارة التربية قرارا يتعلق بـ"تمديد أعمال تسجيل التلامذة حضوريا أو عبر الرابط الالكتروني في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية المعتمدة وغير المعتمدة كمراكز للإيواء".

كذلك، أصدرت تعميما يتعلق بـ"تمديد ولاية لجان الأهل في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024-2025".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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