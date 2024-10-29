أصدرت وزارة التربية قرارا يتعلق بـ"تمديد أعمال تسجيل التلامذة حضوريا أو عبر الرابط الالكتروني في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية المعتمدة وغير المعتمدة كمراكز للإيواء". كذلك، أصدرت تعميما يتعلق بـ"تمديد ولاية لجان الأهل في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024-2025".

كانت هذه تفاصيل خبر قراران لوزارة التربية حول أعمال تسجيل التلامذة في المؤسسات الرسمية وتمديد ولاية لجان الأهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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