بري تابع تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية والتربوية وشؤون النازحين خلال لقائه وزير التربية وغسان عطالله

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والشأن التربوي وبعد اللقاء تحدث الحلبي: وضعت دولة الرئيس بأجواء التحضيرات لبدء العام الدراسي في التعليم الرسمي يوم الإثنين في ٤ نوفمبر القادم، وأطلعته على كل الخطوات التحضيرية والإتصالات التي قمنا بها والمعطيات التي توفرت لدينا بصورة خاصة عن أعداد التلاميذ المسجلين وأعداد الأساتذة الذين تسجلوا ايضاً على منصة الوزارة وكيفية توزيع التعليم بين التعليم الحضوري في المدارس الرسمية المتوفرة التي هي خارج إطار إستضافة النازحين يعني ليست مستعملة ابداً كمراكز إيواء هي مدارس شاغرة هذه المدارس بالأضافة للإستعانة ببعض المدارس الخاصة في بعض المناطق حيث لايوجد مدارس رسمية تستوعب التلامذة والدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد بما يوفر إمكانية لجميع التلامذة الذين لم يلتحقوا للآن بالعملية التعليمية ان يلتحقوا بهذه العملية.

وأضاف: أبدى دولة الرئيس دعمه لهذه الخطة التي عرضتها أمام دولته ونلنا بركته لنباشر العام الدراسي باذن الله في ٤ نوفمبر وأنا أتمنى اليوم أن يُقبل جميع الناس المترددين في التسجيل على هذا التسجيل لأن كل غرض وزارة التربية هو فتح المجال أمام كل التلامذة في المناطق كافة في الجمهورية اللبنانية بالمناطق التي تتعرض للعدوان والمناطق الأكثر أماناً يلتحقوا بالتعليم الرسمي، إن كانوا هم من التعليم الرسمي أساساً او من التعليم الخاص .

كما تابع بري المستجدات السياسية وملف النازحين وشؤوناً تشريعية خلال استقباله عضو كتلة لبنان القوي النائب غسان عطالله.