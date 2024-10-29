شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى يطالب الحكومة بتفعيل الموازنة التشاركية والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتفعيل الموازنة التشاركية، قائلا: "نريد من الحكومة أن توضيح ماذا فعلت بشأن تفعيل الموازنة التشاركية، والتى نسأل الناس فيها عن أولوياتهم واحتياجاتهم، وهذا يساعد الحكومة على تلبية احتياجات وأولويات المواطنين".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا".

وتساءل نائب التنسيقية عن نسب شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في تقديم الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، وقال إن هناك وحدة خاصة في الحكومة وهى "وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، متابعا: نريد أن نعرف مستوى أداء هذه الوحدة وجهودها وما تقدمه في المحافظات وما يتم من مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في المشروعات.