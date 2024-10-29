شكرا لقرائتكم خبر عن نتشر تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول والتى طبقا للائحة يرأسها رئيس المجلس وتضم فى عضويتها الوكيلين، وجاءالتمثيل داخل اللجنة العامة كما يلى..

1 - محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2 - هاني صلاح سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3 - حازم محمد سليمان محمد عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

4 - أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي

5- محمد نبيل محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

6 - مجدي عبد الرحيم سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

7 - خالد محمد سعيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

8 - محمد نبيل سليمان دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

9 - أحمد حمدى أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة

10 - حسين عبدالله عبدالعال خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان

11 - عبد السلام مصطفى الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى

12 - محمد أحمد عبد السلام حنفى هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

13 - محمود محمد محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

14 - يوسف السيد يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف

15 - حسام إبراهيم الدسوقى محمد الخولى، ممثلي الهيئات البرلمانية

16 - إيهاب وهبة لبيب وهبه

17 - طارق السيد عبد العزيز إسماعيل

18 - أيمن عبد المحسن محمد عبدالمحسن

19 - عمر المختار صميدة

20 - محمود سامى محمد على

21 - سامح محمد أنور أحمد عصمت السادات

22 السيد عبد العال مصطفى

23 - صلاح محمد فتح الله السعودي

24 - محمود محمد صلاح محمود سعد

الشخصيات العامة

25 - خالد أبو الوفا محمد محمد

26 - ⁠حازم سيد عباس محمد الجندي

27 - محمد لطفي طه الساعي

وتنص المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:

تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.