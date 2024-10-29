شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين توقع عقد مدينة الصحفيين بأكتوبر مع مركز التصميمات المعمارية بكلية الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

وقع خالد البلشى نقيب الصحفيين وأعضاء نقابة الصحفيين هشام يونس ومحمد خراجة وأيمن عبد المجيد اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، عقد استشارى مدينة الصحفيين بأكتوبر مع مركز التصميمات الهندسية والمعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بحضور عميد هندسة القاهرة.

وقال محمد خراجة عضو مجلس النقابة إن المجلس اليوم بصدد توقيع إسناد مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر لمركز التصميمات والمعماريين بجامعة القاهرة.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن اختيار كلية الهندسة بجامعة القاهرة كان من خلال طرح، مثمنا هذا الاختيار، مضيفا:"وجود كلية الهندسة يضمن الشكل وقيمة وإحساس بالإطمئنان بأقل أسعار فى السوق، مشيرا إلى أن الكفاءة المالية والفنية والهندسية كانت السبب فى اختيار كلية الهندسة جامعة القاهرة للإنشاء مدينة الصحفيين.



وأكد أن هذا المشروع تعطل سنوات طويلة والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تنتظره وطالب بسرعة إنجاز المشروع بدون إخلال بعوامل الأمان، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف لتوفير سكن لائق للصحفيين واستقلال النقابة المالى.

وأضاف خراجة شارك فى المشروع حوالى 600 عضو دفع كل منهم حوالى 250 ألف جنيه والجميع يريد شيئا ملموسا على أرض الواقع وطلب بسرعة الإنجاز وعرض المخطط العام وطرح مناقصة للمطور العقارى حتى يكون لدى الصحفي رؤية بأن المشروع بدأ وجرى العمل فيه.



ومن جانبه، قال دكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إنه تشرف بالثقة للحصول على هذا المشروع وهو إضافة لرصيد الجامعة والكلية ونقدر أهمية وجود نتيجة لاستثمار الصحفيين مع مراعاة الوقت المناسب للوصول للتصميم المطلوب والانتهاء.