أسامة يوسف قائما بأعمال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين الدكتور أسامة عبدالله محمود يوسف، أخصائي طب بشرى، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، وذلك حتى 31 يوليو 2025 أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب، وجاء تعيينه خلفًا للدكتور محمود فوزي.

وجاء نص قرار وزير الصحة والسكان بتكليف أسامة عبدالله محمود يوسف - أخصائي طب بشرى، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ويسري القرار على الجهات المختصة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه.