المنار: تواصل المواجهات على مشارف الحي الجنوبي الشرقي للخيام خلال محاولات التقدم واستهداف لآليات هامفي

اشارت قناة "المنار" الى تواصل المواجهات على مشارف الحي الجنوبي الشرقي لمدينة الخيام خلال محاولات التقدم واستهداف لآليات هامفي مصفحة واندلاع النيران فيها.

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