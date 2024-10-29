ضاهر: الدولة القوية ضمانة الجميع وعلينا كقوى سياسية السعي لتسهيل الوصول لوقف إطلاق النار

أكّد النّائب ​ميشال ضاهر​، أنّ "علينا جميعًا كقوى سياسيّة السّعي جدّيًّا لتسهيل الوصول إلى وقف إطلاق النّار، ووقف هذا العدوان الوحشي على لبنان، والعمل على عودة أهلنا النّازحين إلى قراهم وبيوتهم".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "خارطة الطّريق فور وقف إطلاق النّار، يجب أن تكون كما يلي: انتخاب رئيس يحظى بثقة داخليّة وخارجيّة ويفرض استقرارًا سياسيًّا وأمنيًّا يسمح بالنّهوض الاقتصادي، تشكيل حكومة تضمّ كفاءات ومتخصّصين مستقلّين مرجعيّتهم الوطن لا الكتل ووجوهًا اغترابيّة ناجحة و"شبعانة"، وتُمنَح صلاحيّات استثنائيّة، إطلاق خطّة ماليّة واقتصاديّة متكاملة تسمح باستعادة الودائع ولَو على مراحل، عودة لبنان إلى الحضن العربي، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار وعودة الاستثمارات".

وشدّد ضاهر على أنّ "هذه وغيرها، أمور يمكن تحقيقها بسهولة فور توفّر الإرادة والنيّات الحسنة، والرّغبة بالتّعلّم من تجارب الماضي، والقناعة بأنّ الدّولة القويّة هي ضمانة الجميع، والرّئيس القوي هو "المجرَّب" والأكثر قدرةً على الإنجاز".