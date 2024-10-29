قوى الأمن: توقيف امرأتين في حلبا تنشطان بممارسة الدعارة وسلب أموال المواطنين بطريقة احتيالية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-10-22، تعرّض المدعو "ج. ه." (من مواليد عام 1971، لبناني)، لعمليّة سرقة مبلغ 3000 دولار أميركي من قبل شاب وامرأتَين مجهولي الهويّة، وذلك أثناء سحب راتبه من أحد المصارف في ساحة ​حلبا​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم: "س. إ." (من مواليد عام 1976، مكتومة القيد) و"د. إ." (من مواليد عام 1996، مكتومة القيد)، وتبيّن أنّهما ناشطتان في ممارسة الدّعارة، وسلب أموال المواطنين بطريقة احتياليّة أمام المصارف".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "بالتّاريخ ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في ساحة حلبا"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وتمّ تسليمهما إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكهما".