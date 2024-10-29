هبة من الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل للنازحين الجنوبيين

تم تسليم إمدادات هامة من المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة الأمراض الحادة وعلاج حالات مرضية أخرى لوحدة الأزمات في بلدية صور من قبل "الخوذ الزرقاء" الإيطاليين التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل). تتضمن الأدوية بشكل رئيسي مضادات حيوية ومسكنات وأدوية مضادة للالتهابات لعلاج حالات القلب والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والتهابات المسالك البولية. تشمل المواد أيضًا كميات كبيرة من الحقن والقفازات المطاطية والشاش، وقد تم تسليمها للمسؤولين في وحدة الأزمات، الذين سيتولون نقلها وتوزيعها على النازحين من المناطق الحدودية، الذين يعانون من آثار الصراع الحالي الذي له تداعيات كبيرة على البلاد وعلى منطقة عمليات "الخوذ الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة.

خلال اللقاء مع أعضاء السلطات المحلية اللبنانية، سلط الجنرال ستيفانو ميسينا، قائد الوحدة الإيطالية والقطاع الغربي لليونيفيل، الضوء على الدور الذي تلعبه "السلطات الإيطالية" في هذا السياق. أوضح ميسينا أن التبرع، الذي جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين القيادة العلياتية العليا للدفاع، القطاع الدوائي في جمعية اونلوس، وشعار "نعيش لنحب"، ومكتب التعاون المدني العسكري للوحدة الإيطالية، "سيساعد في ضمان استجابة سريعة ومنسقة لدعم صحة الأشخاص والعائلات اللبنانية الذين يعيشون في ظروف مأساوية بسبب الآثار المدمرة للصراع المستمر منذ أكثر من عام".

على هامش التبرع، منح رئيس بلدية حسن دبوق، بقرار من المجلس البلدي، الجنرال ميسينا شهادة المواطنة الفخرية في صور "لأنه قدم التزامه المستمر والدائم لدعم وتطوير السكان المحليين والسلطات كافة خلال مهمة اليونيفيل. نشعر بالشرف لكوننا قد وجدنا إخوة جدد"، كما جاء في الدافع، "الذين بذلوا جهودهم لمساعدتنا في تحسين أوضاع أرضنا وتخفيف معاناة شعبنا". يُعتبر تقديم المساعدة للسكان اللبنانيين أحد المهام الرئيسية الموكلة للوحدة الإيطالية في اليونيفيل، وفقًا لقرار 1701 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.