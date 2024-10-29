مصرع طالب صدمه القطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمه القطار، أمام مزلقان محطة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان الواسطى، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "مهران م.س"، 15 عامًا، مقيم قرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.