الارصاد الجوية: الطقس غدا يتحول الى ماطر مع انخفاض في الحرارة واحتمال برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا يتحول الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها مع احتمال برق ورعد، تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات".

واشارت الى أن "الحال العامة طقس خريفي مستقر جاف نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء باردة نسبيا ليلا، ومن المتوقع أن يتحول الى متقلب مع امطار تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من يوم غد الاربعاء و احتمال حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الداخلية".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى دون تعديل في الداخل".

وذكرت أن "الطقس غدا الأربعاء غائم جزئيا يتحول الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها مع احتمال برق ورعد، تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات".

واضافت أن "طقس الخميس غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة وبرق ورعد"، موضحة أن "طقس الجمعة غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها فوق الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية مع احتمال برق ورعد".