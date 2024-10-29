اعلن ‏محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح له، بان الحصيلة الأولية لعدوان أمس على بعلبك: - ٣٥ غارة خلال ٢٤ ساعة - ٦٧ شهيد - أكثر من ١٢٠ جريح ولفت الى انه ما زالت أعمال رفع الأنقاض جارية بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض.

كانت هذه تفاصيل خبر خضر: الحصيلة الأولية لعدوان أمس على بعلبك 35 غارة خلال 24 ساعة و67 شهيدا وأكثر من 120 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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