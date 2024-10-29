منظمة العمل ضد الجوع: لا غرض لأكياس الرمل في مهنية الدكوانة سوى تركيب نقاط مياه طارئة للنازحين

أشارت منظمة العمل ضد الجوع (ACF) إلى تفاصيل تتعلق بالشاحنات التي تنقل أكياس الرمل إلى المجمع المهني والتقني في الدكوانة، موضحة أن "بعد البلبلة التي أثيرت يوم أمس في وسائل الإعلام عن شاحنات تنقل أكياساً من الرمل إلى المجمع المهني والتقني في الدكوانة، يهمنا أن نوضح أن منظمة العمل ضد الجوع (ACF) كانت مؤخرًا في طور تركيب نقاط مياه طارئة في المجمع المهني في الدكوانة لتوفير مياه شرب نظيفة وآمنة للعائلات النازحة التي تعيش في الملاجئ".

وأضافت "يهمنا أن نلفت بأن تصميم البنية التحتية لهذه النقاط المائية يتطلب تركيب خزان ماء على سطح مرتفع ومستوٍ للسماح بتدفق المياه بفعل الجاذبية نحو الأنابيب. ويمكن أن تكون المنصة المرتفعة للخزان من التراب أو الخرسانة أو أكياس الرمل، لكن تم الاتفاق على استخدام أكياس الرمل كحل مؤقت وسهل الإزالة بدلاً من الخرسانة، وذلك تجنبًا لأي تصور بأن التركيب دائم. يهدف هذا الحل إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمع مع الالتزام بمتطلبات المرونة في بيئة الملاجئ. كما هدفت ACF، ومن خلال إنشاء هذه النقاط المائية، إلى تقليل الاعتماد على زجاجات المياه والتأكد من توفر المياه النظيفة والآمنة للمقيمين في الملاجئ بسهولة. وقد تم وضع نقاط المياه الطارئة خارج المجمع الرئيسي للملاجئ نظرًا إلى ضيق المساحة، ولكن تم تحديد موقعها بعناية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المجتمع".

ولفتت المنظمة إلى أنه "قبل المباشرة في عمليات التركيب، طلبت ACF موافقة وزارة التربية والتعليم العالي والنقاط البؤرية المحلية في الموقع. كما أجرت المنظمة مشاورات مع المجتمع المقيم في الملاجئ لضمان مراعاة كل وجهات النظر في عملية التخطيط وتنفيذ بنية تحتية أساسية للوصول إلى المياه. علمًا أننا نتفهم أن مظهر التركيب قد تسبب بإزعاج لبعض أعضاء المجتمع والسلطات، وقد أخذنا ذلك في الاعتبار فوراً وراجعنا نهجنا بالتنسيق مع السلطات المحلية".

وأكدت "أن أكياس الرمل لم يكن لها أي غرض أو نية أخرى سوى تركيب نقاط مياه طارئة لتوفير مياه نظيفة وآمنة للعائلات النازحة بأكثر الطرق كفاءة. ويهم منظمة العمل ضد الجوع (ACF) التذكير أنها بدأت باستجابتها الطارئة للأزمة منذ 8 تشرين الاول 2023 حيث قدمت المساعدات العاجلة للنازحين في مناطق صور، النبطية، صيدا، حاصبيا، راشيا، والبقاع الغربي. ومنذ 23 أيلول 2024، توسعت العمليات لتشمل بيروت وجبل لبنان، لتغطي الآن 6 من أصل 8 محافظات في لبنان. وتساعد ACF من خلال توفير مياه شرب نظيفة، وطعام، ومواد صحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية".

وشددت منظمة ACF على أن "توفير المياه الآمنة للأشخاص النازحين في الملاجئ الجماعية يبقى أحد أولوياتها، ولا ينبغي أن تعيقه المعلومات المضللة والتقارير الكاذبة، وتؤكد التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية وبالعمل بشفافية مع السلطات المسؤولة والمجتمعات المحلية، مع إعطاء الأولوية للسلامة ورفاهية وكرامة جميع الأفراد".