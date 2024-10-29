زيلينسكي: 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون في روسيا قريبا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "نحو 12 ألف جندي كوري شمالي سيكونون موجودين قريبا في روسيا لتلقّي تدريب، متوقعا رؤيتهم في مرحلة لاحقة في ساحة المعركة في أوكرانيا".

واشار زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في ايسلندا، الى أنه "يوجد بالفعل 3000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية. ووفقا لأجهزة استخباراتنا، سيبلغ عددهم قريبا 12 ألفا"، منددا مرة جديدة بـ"تصعيد" النزاع. وحذّر من أنّ روسيا "ستستخدمهم على أراضينا".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين أن "كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي لتلقّي تدريب في روسيا، في حين تخوّف حلف شمال الأطلسي وبروكسل من تصعيد خطير".