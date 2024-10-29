شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رئيس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، تشكل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وقال عبد الرازق، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعها، وشهد ترشيح أعضاء لجنة القيم، مشيراً إلى أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر بتشكيل لجنة القيم قرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس اللجنة التشريعية.

وجاء تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ علي النحو الآتي:

1. النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (رئيسا)

2. عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس

3. أيمن محمد حامد الشريف

4. نهال مجدي أحمد فهمي المغربل

5. محمد إسماعيل محمد منظور

6. إيريني ثابت جورج شرقاوي

7. أحمد جلال أبو الدهب

8. هالة كمال عبد الجابر

9. راجية سعد عبد الحميد

10. محمد محمد علي عبد الفضيل قنديل

11. ريهام مجدي محمد عفيفي

12. أحمد محسن مبارك سليم

13. عبد المنعم سعيد علي عبد العال

14. مصطفى قدري مصطفى الشريف

15. أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي