شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تراجع الدين الخارجي يؤكد علي سلامه مسار الإصلاح الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تراجع الدين الخارجي يؤكد علي سلامه مسار الاصلاح الاقتصادي ويعطي ثقه في الاداء الاقتصادي في الداخل والخارج.

و أشار عناني لليوم السابع، أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري والتقدم الذي أحرزته الحكومة في هذا الصدد مؤكدًا على أن تراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 ،جاء مع الاخذ في الاعتبار في ماتشهده المنطقه اضطرابات وصراعات مع وجود ازمه اقتصاد عالميه بعد ازمه كورونا وفي وجود حرب طاحنه بين روسيا واكرانيا.

ومن هنا وفي ظل ماتم اعلانه بان الحكومه تلتزم بسياسات اقرب لسياسات اقتصاد الحرب.

ومن هنا فنحن ناكد علي دعمنا الكامل للدوله، ونتمني ان تلتزم الحكومه بإجراءات تمس المواطن مباشره يستشعر من خلالها بما حققته الحكومه من إنجازات وأرقام.