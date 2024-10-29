شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تراجع حجم الدين يؤكد حرص مصر على سداد التزاماتها وكفاءة اقتصادها والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب زكي عباس عضو مجلس النواب تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024، مؤكدا أن هذا التراجع يؤكد على التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد، يؤكد على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها، وهو ما يثبت كفاءة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأعرب النائب زكي عباس، عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الايجابية، وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي في نتائج الربع الرابع من العام المالي 2023 /2024.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تنتهجها مصر فى الوقت الراهن، والتى جعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيكون هناك إستعادة للثقة في الاقتصاد المصرى على كافة المستويات.

وأضاف النائب زكي عباس، أنه بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع أنواع البيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات فى مختلف المشروعات الاقتصادية بصفة عامة سيكون هناك طفرة كبيرة في الإستثمار والصناعه.

