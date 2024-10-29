شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: التوسع فى التصنيع الزراعى خطوة هامة لتحقيق الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت اهتماما غير مسبوق بمضاعفة الرقعة الزراعية فى جميع محافظات مصر، إيمانا بأهمية التنمية الزراعية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن التوسع في الأراضي المزروعة ودعم التصنيع الزراعي خطوة مهمة من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري، فضلا عن خفض فاتورة الاستيراد التي تثقل الموازنة العامة للدولة بالأعباء، إضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة منها في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وهو ما يُعد مصدر مهم للعملة الصعبة.

وأشار "الجندي"، إلى أنه بفضل التوسعات الزراعية والمشاريع القومية التي اطلقتها الدولة خلال ال 10سنوات الماضية، تمكنت مصر من مضاعفة صادراتها الزراعية والتي سجلت في 2023 ما يقدر ب 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه، مؤكدا علي أهمية القطاع الزراعى الذي يشارك في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار التوسع في المشروعات الزراعية ضرورة مُلحة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة، وارتفاع الضغط علي الموارد الطبيعية وبشكل خاص الغذاء، وهو ما أدركته القيادة السياسية مبكرا ونجحت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي ، مشددا على ضرورة وضع الفلاح المصري على رأس أولويات الدولة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية وذلك من خلال خفض أعباء الحصول على التمويل اللازم للانفاق علي المشروعات الزراعية، وإمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية وتسهيل إجراءات الحصول عليه ، مواجهة نقص التكنولوجيا الحديثة داخل المزارع المصرية.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني للفلاح المصري، للمساهمة في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن تمكين الفلاح ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

