«أكسيوس»: مقترح أمريكي جديد لهدنة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، طرح مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما.

وأشار الموقع إلى أن المقترح يتضمن وقفًا لإطلاق النار في غزة لمدة 28 يوما، وإطلاق سراح نحو 8 رهائن محتجزين لدى حركة حماس، وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف الموقع، أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده يوم الأحد مع نظيريه الإسرائيلي والقطري، بحسب سكاي نيوز.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن خطة بيرنز "لا تتناول مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحابا إسرائيليا من غزة وإنهاء الحرب".

وأوضح الموقع أن الخطة تتضمن إطلاق سراح 8 نساء من المحتجزين لدى حماس أو رجال فوق سن الخمسين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال الإثنين، إنه لم يتلق اقتراحا لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفقا لمكتبه.