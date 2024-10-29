الصليب الأحمر: تضرر سيارتي اسعاف في بيوت السياد ولا إصابات بين المسعفين

أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه "على إثر تعرض بلدة بيوت السياد في قضاء صور صباح اليوم عند الساعة 7:20 للاستهداف، وبعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل للتنسيق بغية تأمين المسار الآمن، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان من أجل إسعاف المصابين، وحين وصولهم الى البلدة سقط صاروخ على مقربة منهم فألحق أضرارًا بسيارتي إسعاف، عندها عاد المسعفون الى المركز ولم يصب أحد منهم بأذى".

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