"المنار": محاولات إسرائيلية جديدة للتقدم بالدبابات باتجاه الخيام وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات بالمنطقة

أفادت قناة "المنار"، عن "محاولات إسرائيلية جديدة للتقدم بالدبابات باتجاه الحي الجنوبي الشرقي في مدينة الخيام من جهة الوطى واصوات رشقات رشاشة غزيرة وانفجارات تسمع في المنطقة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى ومحاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.