وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبحث في روسيا ملفات استراتيجية في زيارة هي الثانية في 6 اسابيع

اعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ومسؤولون روس اليوم، إن وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في طريقها إلى موسكو في ثاني زيارة لها إلى روسيا خلال ستة أسابيع.

واوضحت الوكالة الرسمية إن وفداً برئاسة تشوي غادر الاثنين للقيام بزيارة رسمية إلى روسيا، دون الخوض في التفاصيل.

وكان في وداع تشوي في المطار السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، حسبما ذكرت السفارة الروسية في بيان. وجاء في البيان أن "زيارة الوزيرة إلى الاتحاد الروسي تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي - في أعقاب الاتفاق على تعزيز العلاقات الذي توصل إليه زعيما بلدينا خلال قمة يونيو 2024".

ومنذ اجتماع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقصى شرق روسيا العام الماضي، وطدت كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما العسكرية. والتقى الزعيمان مرة أخرى في حزيران لتوقيع شراكة استراتيجية شاملة تتضمن اتفاقية للدفاع المشترك.