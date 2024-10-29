"بترا": سقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح اليوم بعد انحرافهما عن مسارهما

أفادت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بـ"سقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح اليوم، بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض".

وبين المصدر أن "السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة اربد ولم تقع أية إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة".

ولفت المصدر إلى أنه "تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات".