شكرا لقرائتكم خبر عن توفير دخل مستدام للسيدات القرويات يتصدر أولويات التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

يبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم وتمكين الشباب، وأيضا المرأة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التزام الدولة بموجب الدستور المادة 82 برعاية الشباب والنشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومؤسسة صناع الخير ومجموعة اي فاينانس، أول نموذج لمراكز الاستدامة المتنقلة لتدريب وتشغيل السيدات الريفيات في مجال الحرف التراثية والمشغولات اليدوية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بالحرف اليدوية تعد جزءًا من الهوية المصرية، وأن دعمها يُسهم في تحسين الظروف المعيشية للنساء في القرى، وتوفر مراكز الاستدامة التدريب والموارد اللازمة لتمكين المرأة، مما يساعد على تحسين دخلها واستقلاليتها المادية.

وتتمثل أهمية هذه المراكز في إحياء الحرف التراثية وتوفير فرص العمل للسيدات، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة.

تتضمن الخطط المستقبلية توسيع عدد المراكز في مختلف القرى، مما يساهم في تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية ودعم الصناعات اليدوية.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

وتشمل الدورات التدريبية مجموعة واسعة من المهارات الحرفية، مثل الخياطة والتفصيل والتطريز اليدوي والمشغولات الجلدية والمكرمية والخوص والعرجون وصناعة الكليم والسجاد اليدوي، وتسعى هذه الدورات إلى تطوير مهارات السيدات القرويات وتمكينهن من إنتاج منتجات عالية الجودة، مما يساهم في توطين الصناعات الحرفية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقد تم مؤخراً افتتاح توسعات وخطوط إنتاج جديدة بمركز استدامة بهدف مضاعفة فرص العمل المتاحة للسيدات القرويات، وكذلك لاهالي القرية والقرى المجاورة.

ويعتبر مركز استدامة بمحافظة الفيوم أحد المراكز التي أنشأتها صناع الخير بهدف دعم تنمية وتمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً، ويهدف المركز إلى توفير دخل مستدام للسيدات القرويات، وإحياء الحرف التراثية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.