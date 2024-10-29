عدم استقرار في الأحوال الجوية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة سقوط الأمطار الرعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 31 أكتوبر 2024 تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

حيث تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها خلال الوقت الحالي من العام وتتراوح من 26 إلى 27 درجة مئوية عظمى خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، وأجواء خريفية بامتياز مائلة للحرارة خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى واستمرارها خلال الأيام القادمة، وتكون الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة.

وأضافت "غانم"، لمصراوي، أنه بدءًا من الجمعة القادمة تشهد حالة الطقس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ووجود رطوبة سطحية على سطح البحر المتوسط.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس، تشهد أغلب محافظات البلاد حتى القاهرة الكبرى، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون تساقط الأمطار متفاوت الشدة ورعدية، والمحافظات الساحلية هي الأكثر تأثرًا، وتختلف كميات من الأمطار من اليوم إلى الآخر.

وأشارت إلى أن ذروة سقوط الأمطار سيكون السبت القادم، لأن كميات الأمطار ستكون متوسطة تغزر أحيانًا في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وكلما تقدمنا إلى المحافظات الداخلية تقل كمية الأمطار.

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