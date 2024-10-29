أكسيوس: مدير السي آي إيه ناقش في الدوحة صيغة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في غزة

كشف موقع أكسيوس، أن مدير السي آي إيه وليام بيرنز ناقش صيغة جديدة لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل للأسرى مع نظرائه الإسرائيليين والقطريين في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر أن "الصيغة الجديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 28 يوما في قطاع غزة"، مضيفا "الصيغة الجديدة تتضمن إفراج حماس عن حوالي 8 أسرى وإطلاق إسرائيل سراح العشرات من السجناء الفلسطينيين".

وأوضح الموقع أن "إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار ولكن حماس تريد وقفا يقود إلى خطوات إسرائيلية لا رجعة فيها".

وتابع: "مدير السي آي إيه ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بدءا بالفعل في تطوير فكرة الاتفاق الجزئي في قطاع غزة".